Afetzedeler için iki önemli karar

Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile afetzedelere prefabrik ve konteyner tesliminde KDV yüzde 1'e indirildi. Halkbank tarafından kullandırılan düşük faizli kredilerin taksit ödemeleri de ertelendi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle deprem felaketinden etkilenen 10 ilde Halkbank'tan indirimli faizli kredi kullanan esnaf ve sanatkarın kredi borcu 6 süreyle ertelendi.

TAKİP İŞLEMİ OLMAYACAK

Kredi ertelemesinden, TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKK kefaletiyle veya doğrudan bankadan düşük faizli kredi kullananlar yararlanacak. Ertelemede 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içinde olan borçlar için başvuru şartı aranmayacak. Erteleme süreci boyunca takip işlemi başlatılmayacak. Bu dönemde talep eden esnaf ve sanatkara düşük faizli yeni kredi açılabilecek. Bankanın erteleme kaynaklı gelir kaybında, cari kredi faiz oranı dikkate alınacak.

Deprem felaketinin hemen ardından bölgeye yönelik kalıcı barınma ihtiyacının giderilmesi amacıyla çadırın yanı sıra konteyner ve prefabrik yapı göndermeye başlayan iş dünyası, bu yardımların KDV'sinde indirim talep etmişti. Yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile prefabrik yapı ile konteynerlerin OHAL illerinde kullanılmak üzere depremzedelere tesliminde KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

KONTEYNER EV VE PREFABRİK YAPI İHRACATI YASAKLANDI

TİCARET Bakanlığı, depremzedelerin acil ihtiyaçları arasında yer alan konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını 3 ay süreyle yasakladı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle ilk etapta ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacının acilen giderilebilmesine katkı sunmak amacıyla konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatının 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle yasaklandığı duyuruldu

HAZAL ATEŞ