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Cezaevinden firar eden şahsın yağma yapan kardeşi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sırasında, cezaevinden firar eden şahsın yağma yaptığı belirlenen 21 yaşındaki kardeşi yakalanıp tutuklandı.

İHA

15.02.2023, 13:48

Cezaevinden firar eden şahsın yağma yapan kardeşi tutuklandı

Deprem sonrası Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevinden firar eden şahısların yakalanması için jandarma ekipleri çalışma gerçekleştirdi. Jandarma ekiplerinin Andırın Köklü Mahallesinde gerçekleştirdiği operasyonda firari şahıslar bulunamadı ancak 3 adet bilgisayar monitörü, 5 adet televizyon, 1 adet yazıcı, 2 adet buzdolabı, 2 adet kamera kayıt cihazı, 2 adet hoparlör, 3 adet klavye, 21 adet telefon kulaklığı ve çeşitli makyaj malzemeleri ele geçirildi. Olayda kullanılan araca da el konuldu.

Ekipler, firari şahıslardan birinin kardeşi B.K. (21) ile babası K.K'yi (55) gözaltına aldı. Şüphelilerden hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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