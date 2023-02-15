Diyar Galeria İş Merkezi’nin sorumluları, mimarı ve inşaat mühendisi İstanbul’da yakalandı

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler büyük yıkıma yol açtı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle 35 bini aşkın insan hayatını kaybetti, binlerce bina yıkıldı.
DİYAR GALERİA İŞ MERKEZİ YERLE BİR OLMUŞTU!
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan Diyar Galeria İş Merkezi'nin mülk sahibi ile proje sorumluları mimar ve inşaat mühendisi İstanbul'da yakalandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında kentte yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı.