Nazilli halkı 3 ilden gelenleri bağrına bastı

ADIYAMAN, Hatay, Kahramanmaraş'tan gelen 585 depremzede Aydın'ın Nazilli ilçesinde misafir ediliyor. Nazilli'deki misafirhane ve öğrenci yurtları da kapılarını depremzedelere açtı. Depremzedelerden 350'si Hacımustafazade Kredi Yurtlar Kurumu'nda, 170'i İsabeyli KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda, 65'i ise Nazilli Belediyesi'nin meydanda bulunan 17 katlı binasında ağırlanıyor. Depremzedelerin her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Hayırsever vatandaşların yardımlarıyla, depremzedelere kıyafet, çocuk bezi dağıtılırken e-devlet aracılığıyla da 15 bin TL nakdi yardım yapılıyor. Kentteki yurtlarda kalan depremzedeleri AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ziyaret etti.

ÜMİT ÖZMEN