AFAD açıkladı: Asrın felaketinden sonra yer kabuğu 7.3 kilometre kaydı!

CİDDİ BİR TRAVMA VAR

Çok büyük bir travma yaşanıyor. Depremin kritik 1-2 günlük süresini geçirdik. Ama orada ciddi bir travma var. Aile Bakanlığımız ciddi bir grupla sahadalar. Şu aşamada sizden ricam, evet bu depremin boyutunu çok iyi biliyoruz. Ama diğer yandan vatandaşlarımızın yaşadığı travmayı hafifletmek adına sizlere de büyük görevler düşüyor.