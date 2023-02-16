Dilay artık kalbimizde

YARDIM GÖTÜRDÜLER

İZMİRLİ Dilay Ceviz (33), üyesi olduğu İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin deprem mağduru vatandaşlar için topladığı yardım malzemelerini 4 araca yükleyip, Kahramanmaraş'a ulaştırmak üzere geçtiğimiz cumartesi akşamı arkadaşlarıyla birlikte yola çıktı.

DÖNÜŞTE KAZA OLDU

DEPREMİN merkez üssünde yardımları dağıtan Dilay, İzmir'den yenilerini almak için Serhat K. (45) ve Mustafa S. (39) ile dönüşe geçti.

Ancak Dilay ve arkadaşlarının içinde bulundukları kamyonet, Uşak'ta kontrolden çıkıp tarlaya uçtu.

Dilay, yaşamını yitirdi. İki arkadaşı ise ağır yaralı.