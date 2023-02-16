Emniyetten yardımseverlere uyarı: Depremi fırsat bilen dolandırıcılara dikkat!

Türkiye, 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Deprem sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzede vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmaları, AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile STK'ların iş birliğinde devam ediyor. Şehirlerde sürdürülen iyileştirme ve hayatın normale döndürülmesi çalışmalarına destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlardan çok sayıda yardımda bulunma talebi geliyor. Dolandırıcılar, vatandaşın depremzeler için seferber olmasını fırsata çevirmeye çalıştıkları ortaya çıktı. Depremzedeler için hayati öneme sahip olan konteyner, jeneratör, seyyar tuvalet, çadır gibi maddi değerleri yüksek olan malzemeler üzerinden tezgah kurdukları belirlendi.