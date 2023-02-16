Emniyetten yardımseverlere uyarı: Depremi fırsat bilen dolandırıcılara dikkat!

YARDIMSEVERLER İLAN SİTELERİNE DİKKAT

Dolandırıcılar, vatandaşın çevresinden topladığı paralar ile özellikle konteyner, jeneratör ve çadır almak için ilan sitelerinden araştırma yaptıkları belirledi. Sahte isimlerle üye olan dolandırıcılar, ilan sitelerine konteyner ve diğer malzemelerin satışı yapıldığına yönelik sahte fotoğraflarla paylaşım yaptı. Vatandaş, depremzedeler için alındığını söylediğinde ise; 'bizim de katkımız' olsun diyerek uygun fiyat verdi. Vatandaş anlaşma sonra dolandırıcılara parayı gönderdi. Dolandırıcılar, konteyner ve diğer malzemelerin tıra yüklendiğini gösteren fotoğrafları bağışçı ile paylaştı. Vatandaş tırların deprem bölgesini gittiğini ve yardım yaptığını düşünürken dolandırıldığının farkına bile varmadığı öğrenildi.