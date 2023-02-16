Enver İbrahim’den Erdoğan’a ziyaret

TÜRKİYE'Yİ sarsan depremler sonrası dünya yardım için seferber olurken, dünya liderlerinden Türkiye'ye dayanışma ziyaretleri de sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Malezya Başbakanı Enver İbrahim'i kabul etti. Başkan Erdoğan, İbrahim ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İbrahim'in, basına kapalı görüşmede Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi. 1 saat 15 dakika süren kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

ŞERİF VE STOLTENBERG DE GELİYOR

ÖTE yandan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de dayanışma için Türkiye'ye gelecek. Bugün Ankara'da olması planlanan Şerif'in Başkan Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor. Depremin 3'üncü günü Türkiye'ye geleceğini açıklayan Şerif, daha sonra ziyaretini ertelemişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Şerif, "Türkiye'nin tarih boyunca zor zamanlarda Pakistan'ın yanında durduğu gibi bu keder anında biz Türkiye'nin yanınızda duruyoruz; tıpkı bir aile gibi. Pakistan ve Türkiye bir ruh ve iki kalbe sahip iki kardeş ülke, aile gibi" ifadelerini kullandı. Şerif'in yanı sıra, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye'ye geliyor. Stoltenberg'in dayanışma sergilemek için 2 günlük bir ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi.

BAZI KURUMLARA EK KADRO

BAZI kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ihdas edilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın taşra teşkilatına 5 aile sosyal destek uzmanı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez teşkilatına muhabir ve yönetmen, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın taşra teşkilatına 5 gençlik hizmetleri memuru ve 5 spor uzmanı, İçişleri Bakanlığı'nın taşra teşkilatına 5 çağrı karşılama memuru, İletişim Başkanlığı'nın merkez teşkilatına 2 iletişim memuru, ÖSYM Başkanlığı'nın merkez teşkilatına da sınav hizmetleri görevlisi kadroları ihdas edildi.