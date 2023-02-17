  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem 12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı!

12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı!

Kahramanmaraş depremlerinin vurduğu illerimizden Hatay'da 260. saate girilirken bir mucize haberi daha geldi. 12 yaşındaki Osman Hatay'da Buket Apartmanı enkazından sağ olarak kurtarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin büyük mücadelesi sonrası enkazdan çıkartılan çocuk yaralı yüreklere bir nebze olsun su serpti. Ekipler, nefes kesen kurtarma operasyonu sonrası sevinç gözyaşları döktü.

17.2.2023

12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı!

260. SAATTE YENİ BİR MUCİZE DAHA!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerini de vuran depremin ardından 260. saate bir mucize daha gerçekleşti.

Depremin en büyük hasarı verdiği illerden Hatay'da 260. saatte 10 yaşında Osman isminde bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.

YÜREKLERE SU SERPTİ
Arama kurtarma ekiplerinin büyük mücadelesi sonrası enkazdan çıkartılan çocuk yaralı yüreklere bir nebze olsun su serpti. Ekipler, nefes kesen kurtarma operasyonu sonrası sevinç gözyaşları döktü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA