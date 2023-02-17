12 yaşındaki Osman 260. saatte kurtarıldı!

260. SAATTE YENİ BİR MUCİZE DAHA!

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerini de vuran depremin ardından 260. saate bir mucize daha gerçekleşti.

Depremin en büyük hasarı verdiği illerden Hatay'da 260. saatte 10 yaşında Osman isminde bir çocuk sağ olarak kurtarıldı.

YÜREKLERE SU SERPTİ

Arama kurtarma ekiplerinin büyük mücadelesi sonrası enkazdan çıkartılan çocuk yaralı yüreklere bir nebze olsun su serpti. Ekipler, nefes kesen kurtarma operasyonu sonrası sevinç gözyaşları döktü.