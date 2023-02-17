Külliye’ye dayanışma ziyaretleri

Dünya, Türkiye'deki depremlerin ardından yaraları sarmak için seferber oldu. Bu süreçte onlarca ülkeden kurtarma ekibi ve yardımsever desteğe koşarken, liderler de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek ziyaretlerinde bulundu. Çok sayıda ülke lideri, her konuda Türkiye'nin yanında olacaklarını ifade etti. Başkan Erdoğan, dün de 3 önemli ismi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

'TÜM TÜRK HALKINA GEÇMİŞ OLSUN'

Başkan Erdoğan ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Stoltenberg, 2 günlük destek ziyareti kapsamında önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Yapılan görüşme ve basın toplantısının ardından Erdoğan, Stoltenberg'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmede, Stoltenberg'in Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına deprem nedeniyle 'geçmiş olsun' dileklerini ilettiği öğrenildi.

DEPREMİN ARDINDAN İLK GÖRÜŞME

Erdoğan, ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. İkili, yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan ve Bahçeli bu ziyaretle deprem felaketinin ardından ilk kez bir araya gelmiş oldu. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

PAKİSTAN LİDERİ ŞAHBAZ ŞERİF GELDİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından dayanışma göstermek için Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan, törenle karşıladığı Şerif ile Külliye'de bir araya geldi. İkili, basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Depremin 3'üncü günü Türkiye'ye geleceğini açıklayan Şerif, daha sonra ziyaretini ertelemişti.

Gelmeden önce yaptığı açıklamada depremlerin çok yıkıcı olduğunu ifade eden Şerif, "Türkiye'nin tarih boyunca, depremler, seller ve zor zamanlarda Pakistan'ın yanında durduğu gibi bu keder anında biz Türkiye'nin yanınızda duruyoruz; tıpkı bir aile gibi. Depremin yaşandığı gün kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum. O günden bu yana biz yardım malzemelerini hava yolu ve kara yolu göndermek ile meşgulüz" ifadelerini kullanmıştı.