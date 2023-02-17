Mehmetçik yaraları sarıyor

TÜRKİYE'Yİ yasa boğan depremlerin ardından Mehmetçik de ilk günden itibaren bölgede çalışmalarına başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) depremzedelere yardımdan ihtiyaçların giderilmesine kadar bütün eksikliklerin giderilmesinde önemli rol oynadı. Askeri gemiler sahra hastanelerine dönüştürülürken, helikopterler de gidilemeyen zor bölgelere erişerek vatandaşlara umut oldu. Mehmetçik, binlerce vatandaşa her gün yemek yaparken, bölgedeki tahliyelerde de önemli rol oynadı.

HATAY'DA 2 BİN 723 ASKER GÖREVDE

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremden etkilenen Hatay'da görevli 2 bin 723 Mehmetçik; yaraları sarmak için 11 mutfak ve 3 seyyar fırınla günlük 15 bin ekmek, 10 bin kişilik yemek dağıtıyor. MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Hatay'ın Serinyol ilçesinde kurulan lojistik üssünde çalışmaları incelediği görüntülere yer verildi. Hatay'ın yanı sıra, depremin en çok etkilediği illerde de TSK'nın çeşitli yardımları sürüyor. Deprem bölgelerinde yardımların koordinesi için lojistik destek üsleri kuruldu. 8 ilde kurulan 19 lojistik üssünde bölgeye gönderilen yardımlar sınıflandırılıyor. Daha sonra yardımlar AFAD koordinesinde askeri araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere sevk ediliyor.