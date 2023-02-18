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Haberler Gündem Afetzedeler için 'geçici kimlik' kararı! e-Devlet'ten alınacak

Afetzedeler için 'geçici kimlik' kararı! e-Devlet'ten alınacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesine olanak sağlandı." ifadelerine yer verildi.

18.02.2023, 11:32

Afetzedeler için ’geçici kimlik’ kararı! e-Devlet’ten alınacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası kimliklerini kaybeden vatandaşlar için alınan yeni kararı duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

"AFETZEDELER GEÇİCİ KİMLİK BELGELERİNİ E-DEVLET'TEN ALABİLECEK
Depremden etkilenen illerimizdeki afetzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerinin e-Devlet üzerinden alınabilmesine olanak sağlandı.

Geçici kimlik belgesini, depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan vatandaşlarımız yararlanabilecek.

KENDİSİ VE VELİ/VASİSİ OLDUKLARI KİŞİLERİN GEÇİCİ KİMLİK BELGESİNİ ALABİLİYOR
Depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetzede vatandaşlarımız, kendisi, veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-Devlet'ten barkodlu alabiliyor.

E-Devletten alınan barkodlu geçici kimlik belgesi üç ay yeni kimlik kartı alınıncaya kadar geçerli."

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