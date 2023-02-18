NATO’dan Afet Merkezi ve 2 bin kişilik çadır kent

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, depremin etkilediği bölgeyi inceledi. Başkan Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edilen Stoltenberg daha sonra uçakla geldiği Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından karşılandı. Buradan helikopterlere geçen Akar ve Stoltenberg, Hatay'da depremin verdiği zararı havadan inceledi. Akar tarafından Stoltenberg'e Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem ve sonrasındaki çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

'DAYANIŞMA GÖSTERGESİ'

BAKAN Akar'ın görüşme sırasında iki yıkıcı deprem felaketi sonrasında gösterilen dayanışma ve gerçekleştirilen ziyaretin yanı sıra depremde hayatını kaybedenleri anmak için NATO Karargahı'nda tüm bayrakların yarıya indirilmesi ve 14 Şubat'taki NATO Savunma Bakanları Toplantısının açılışındaki saygı duruşundan dolayı Stoltenberg'e teşekkür ettiği öğrenildi. Tüm bunları NATO'nun birlik ve dayanışmasının en açık göstergesi olarak nitelendiren Akar, "Bize destek veren her bir müttefikimize, ortaklarımıza, dostlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. İttifakın Avrupa-Atlantik Afet Müdahale Koordinasyon Merkezi'ni (EADRCC) aktive etmesini ve İskenderun'da iki bin kişilik çadır kent kurma kararını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

'GENEL ERKEN TERHİS SÖZ KONUSU DEĞİL'

MİLLİ Savunma Bakanı Akar, Adana'daki TSK Helikopter Koordinasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Çalışmalara ilişkin brifing alan Akar, terhislerin erkene alınacağına yönelik iddiaların gerçek olmadığını vurguladı. Bakan Akar, "Erken terhis söz konusu değil. Bizim terörle mücadelemiz, hudut güvenliği faaliyetlerimiz; semalarda, denizlerde, yurt dışındaki görevlerimiz aksaksız, eksiksiz devam ediyor" diye konuştu.

'11 BİN MEHMETÇİĞE SILA İZNİ VERİLDİ'

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı yükümlü askerlerin celplerinin ertelendiğini açıkladığını hatırlatan Bakan Akar, "10 ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 2 Mart ve 6 Nisan celp dönemlerindeki yükümlünün sevkini 4 Mayıs'a erteledik. Ayrıca depremin etkilediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi buralarda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele sıla izni verdik" dedi.