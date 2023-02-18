Türk halkının emrindeyiz

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaşanan deprem dolayısıyla Adıyaman'a geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başbakan Şerif, yaraları beraber saracaklarını söyledi. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ilin yanı sıra Suriye'yi de etkileyen 2 büyük deprem dolayısıyla Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Adıyaman'a geldi. Başbakan Şerif'i Adıyaman Havalimanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş karşıladı. Havaalanında depremle ilgili bilgi alan Başbakan Şerif, daha sonra kent merkezinde incelemelerde bulundu. Başbakan Şerif vatandaşlarla sohbet ederek, "Biz sizin emrinizdeyiz. Siz bizim kardeşimizsiniz. Yaraları beraber saracağız" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK

Pakistan Başbakanı Şerif, önceki gün dayanışma ziyareti için geldiği Türkiye'de ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Başkan Erdoğan, Şerif'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İkilinin görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. Şerif, büyük deprem felaketlerinin ardından ilk günden beri Türkiye'ye destek olmak için ülkesinde seferberlik başlatmıştı. "Türkiye'nin tarih boyunca depremler, seller ve zor zamanlarda Pakistan'ın yanında durduğu gibi bu keder anında biz Türkiye'nin yanında duruyoruz; tıpkı bir aile gibi" ifadelerini kullanan Şahbaz Şerif, Pakistan ordusu, uluslararası havayolları ve kurtarma ekiplerinin hemen yardıma koştuğunu aktardı.

PAKİSTAN'IN BÖLGEYE GÖNDERDİĞİ YARDIMLAR

ULUSAL Afet Yönetim Ajansı (NDMA), bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri, ülkenin çeşitli şehirlerinde yardım noktaları oluşturdu. Al Khidmat Vakfı, Khubaib Vakfı ve Beytüsselam Refah Vakfı ile Pakistan'dan çeşitli STK'lar deprem bölgesinde faaliyetlerini sürdürüyor. 7 Şubat'tan bu yana Türkiye'ye destek için 16 uçak dolusu yardım gönderildi. Ayrıca yardım malzemesi taşıyan 16 TIR bölgeye ulaştı. Bakanlar Kurulu'nun tüm üyeleri 1 aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının 1 günlük kısmı da bağışlandı.