‘Yine en doğru zemini seçmek için çalışıyoruz’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 684 bin binanın incelendiğini, bunlardan 84 bin 726'sı için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldığını bildirdi. Bakan Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Adana 112 Acil Çağrı Merkezi İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Salonu'nda yaptığı açıklamada, "Şu anda 7 bin 328 personelle 11 ilimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm ve 684 bin bina incelenmiştir. 332 bin 947 bağımsız bölümden oluşan 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Adana'mızda da 148 binada 1602 bağımsız bölüm yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı" diye konuştu.

NASIL DİMDİK AYAKTAYSA

"Daha önceki yapmış olduğumuz 1 milyon 180 bin TOKİ konutumuz nasıl dimdik ayaktaysa bundan sonraki süreçte de olası depremlerde en doğru zemini, yeri seçecek çalışmaları yürütüyoruz." diyen Kurum, 20 yıldır izlenen anlayışı yeni yapılacak Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut seferberliğinde de devam ettireceklerini belirtti. Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mart ayı başı itibarıyla konutlarımızın 11 ilimizde eş zamanlı ihalelerini gerçekleştireceğiz ve etap etap bakanlığımız ve TOKİ'mizin inşa koordinasyonunda tüm birimlerimizle birlikte 11 ilimizde eş zamanlı inşaat sürecini yürütüyor olacağız. En doğru zemini seçmeye çalışıyoruz. Daha önceki konutlarımızda nasıl hareket ettiysek burada da aynı hassasiyetle hareket ediyoruz ve en doğru yerleşim alanlarını seçmeye gayret gösteriyoruz."