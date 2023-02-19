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Haberler Gündem Baykar'dan Evim Yuvan Olsun kampanyasına destek: 22 daire depremzedelere tahsis edilecek

Baykar'dan Evim Yuvan Olsun kampanyasına destek: 22 daire depremzedelere tahsis edilecek

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası kapsamında, Baykar çalışanları için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi, bir sene boyunca depremzedelere açtıklarını bildirdi.

19.02.2023, 18:24

Baykar’dan Evim Yuvan Olsun kampanyasına destek: 22 daire depremzedelere tahsis edilecek

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Evim Yuvan Olsun" kampanyası çerçevesinde, Baykar'daki çalışma arkadaşları için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi bir sene boyunca depremzedelere açtıklarını kaydetti.

İMKANI OLAN HERKESE DAVET

Bir ay sonra hazır hale gelecek dairelerin, bir yıl süreyle depremzede ailelerin kullanımına sunulduğunu aktaran Bayraktar, depremin mağdur ettiği vatandaşların acil barınma ihtiyacının karşılanması ve sıcak bir yuvaya kavuşmaları için imkanı olan herkesi bu güzel kampanyaya davet etti.

"BAYKAR LOJMANLARIMIZI AÇIYORUZ"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise "Depremde evlerini kaybeden kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Evim Yuvan Olsun kampanyasıyla Baykar lojmanlarımızı açıyoruz." paylaşımında bulundu.

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