Devletin eli hep üstlerinde olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde yaraları hızla saracaklarını, hayatın normale dönmesi için gereken adımların atılacağını söyledi. Erdoğan, önceliğin konteyner kentleri tamamlamak olduğunu, ardından da kalıcı konutları yapacaklarını açıkladı.

'YARALAR SARILACAK'

Erdoğan, partisinin MYK toplantısı ve kurmayları ile yaptığı temaslarda depremin yaralarını sormak için önümüzdeki günlerde atacakları adımlar ile ilgili bilgi verdi. Başkan Erdoğan, bakan, milletvekili ve teşkilatlara da "bölgeye gidin" dedi. Türkiye'nin tarihindeki en büyük felaketi yaşadığını dile getiren Erdoğan, "Bu, dünyanın da en büyük felaketlerinden biri. Ama biz hızlıca yaraları saracağız. Bir an önce normalleşme için her türlü tedbiri alacağız. Vatandaşımızın bu süreçte sorun ve sıkıntı yaşamasının önene geçmeye çalışacağız. Vatandaşı rahat ettirene kadar bize rahat yok" dediği öğrenildi.

'KONTEYNER KENTLER'

Şu anda deprem bölgelerinde öncelikli hedeflerinin konteyner kentleri tamamlamak olduğunu da ifade eden Başkan Erdoğan, "Hemen ardından kalıcı konutları yapacağız. Yüz binlerce yeni konut üreteceğiz. Bu süreçte vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Elimiz her daim üstlerinde olacak. Dertleri ile dertleneceğiz. Bizim bu süreçte depremden daha önemli ve öncelikli bir işimiz olmayacak. Deprem bölgesine odaklanacağız, adımlarımızı hızlıca atacağız" dedi.

'SORUNLARI ÇÖZÜN'

Konuşmasında kurmaylarına önemli talimatlar da veren Erdoğan, "Siz de sürekli 11 ilde vatandaşa destek olacak şekilde ziyaretleri sürdürün. Boş bırakmayın oraları. Gerekirse tek tek herkesi dinleyin, aksayan bir şey mi var, kimin ne sorunu var? Çözüme yönelik adımlar atın" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

DEPREMZEDELERİ YALNIZ BIRAKMADILAR

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, "Asrın Felaketi'' olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen vatandaşları hem bölgede hem de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyaret etmişti.

'SEÇİM KONUŞMANIN SIRASI VE YERİ DEĞİL'

BAŞKAN Erdoğan, muhalefetin seçim tartışması başlatmasını da sert bir dille eleştirdi. "Seçimlerle ilgili konuşmak şu anda çok erken" diyen Erdoğan, "Muhalefet tutturmuş seçim seçim diye ama bunu konuşmanın sırası ve yeri değil. Bizim şu anda tek gündemimiz deprem olacak. Hızlı bir şekilde toparlanmak için bütün enerjimizi bu konuya vereceğiz. Önceliğimiz yaraları sarmak olacak" dedi.

EYT KONUSUNDA ÖZEL TALİMAT

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın (EYT) beklediği düzenleme ilgili bir erteleme olup olmadığı gündeme getirildi. Bazı basın yayın organlarında konunun AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) görüşüldüğü ve EYT düzenlemesinin 1 yıl ertelenebileceği iddia edilmişti. Başkan Erdoğan'ın MYK toplantısından önce "İnsanlara söz verdik" ifadelerini kullanarak EYT düzenlemesinin mevcut haliyle Meclis'ten geçirilmesi yönünde talimat verdiği ortaya çıktı. AK Partili üst düzey kaynaklardan alınan bilgiye göre, Meclis'in bu hafta toplanması halinde EYT'nin de gündeme alınacağı dile getirildi.