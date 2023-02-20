Acı manzara

Türkiye'yi yasa boğan depremde büyük yıkım olurken, şehirler adeta kimlik değiştirdi. 40 binin üzerinde kişinin can verdiği depremden zarar gören şehirlerde hasar tespit çalışmaları ve enkazların taşınması devam ediliyor. Hatay kent merkezinin önceki yıllarda çekilen fotoğrafları ile deprem sonrasında aynı açılardan dronla çekilen fotoğraflar, yıkımın boyutunu gösterdi.





TARİHİ BİNALAR YERLE BİR OLDU

Deprem, Merkez Antakya ilçesindeki meydanlardaki ve Asi Nehri çevresindeki ev ve işyerlerini enkaza çevirdi. 1927 yılında Köprübaşı olarak anılan meydanda inşa edilen ve 1938'de Hatay'ın Türkiye'ye katıldığı 29 Haziran 1939'a kadar meclis binası olan yapı felakette yerle bir oldu. Antakya'nın 638 yılında Müslümanların eline geçtiği dönemde inşa edilen, avlusunda Hz. İsa'nın üç elçisinin mezarı nedeniyle Müslüman ve Hristiyanlar için önemli merkezi hoşgörü ve huzurun sembolü Anadolu'nun ilk camilerinden Habib-i Neccar Camisi de depremde tamamen yıkıldı.





Kahramanmaraş kent merkezinin yıllar önceki ve deprem sonrası hali, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. Kahramanmaraş genelinde binlerce insanın ölümüne neden olan depremler, özellikle kentin iki önemli caddesi olan Azerbaycan ve Trabzon bulvarındaki çok katlı binaları yıktı. Depremler sırasında binlerce bina çöktü, binlerce kişi enkaz altında kaldı. Kentin eski yerleşim birimleri Hayrullah, Kayabaşı, Bahçelievler, Şazibey ve Barbaros mahallelerinde çoğunluğu 40-50 yıllık olan binalar yerle bir oldu.