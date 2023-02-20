THY ’den Hatay’da 800 kişilik yaşam alanı

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 4 bin 500 metrekarelik 800 kişiye hizmet verecek yaşam alanında günde 3 öğün yemek pişirilerek afetzedelere servis edilecek.

Yaşam alanının kurulması için çalışmalara başlayan dernek üyeleri, yemekhaneyi devreye aldıktan sonra 1 aylık erzak teminini de gelen bağışlarla karşıladı.

Alandaki çadırlara 800 yatak, yorgan, yastık ile nevresimden oluşan setler verildi. Kamp alanında 12 seyyar tuvalet kuruldu.

ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITILDI

Yaşam alanında çocukları da unutmayan gönüllüler, oyuncaklar ve giysilerden oluşan hediyeler dağıttı.

Çocukların psikolojileri düşünülerek seçilen hediyelerde dozer, kepçe ve kamyon gibi depremi çağrıştıracak oyuncaklara yer verilmedi.

Bebekler için mama, bez ve hijyen ürünleri dağıtılarak depremzedelerin hizmetine sunuldu.

Bugüne kadar 8 tır insani yardım malzemesini bölgeye ulaştıran İsimsizler TK Derneği, bir ayın sonunda tüm fonksiyonlarıyla hayata geçirdikten sonra yaşam alanını AFAD'a devredecek.