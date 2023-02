CHP'li Hatay Belediye Başkanı'ndan akıl almaz hareket: İtfaiyeyi bakın ne için kullandı...

"BİZ CAN DERDİNDEYİZ, BUNLAR MAL DERDİNDE"



Yaşananları an be an kaydeden arama-kurtarma gönüllüsü vatandaş, "Antakya Akevler Mahallesi Levent apartmanı no:14. 13.02.2023 Pazartesi bakın her yer yıkık depremden zarar görmüş şekilde. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi araçla itfaiye ekipleri bir binaya çıktı. Üst katta canlı aradıklarını değil de başka bişey aradıklarını düşünüyoruz. Bunlar burada ne arıyor, ne iş yapıyorlar. Burası bir belediye yetkilisinin ailesine ait olduğu söylendi. 5'nci katta iki itfaiye eri arama-kurtarma yapmak yerine bakın bir çanta aldılar. Daha sonra da görevliler yerde bekleyen kişiye bir çanta verdiler. Biz burada kurtarma yaparken bunlar, mal derdine düşüyorlar" dedi.