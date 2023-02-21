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Haberler Gündem CHP'li Hatay Belediye Başkanı'ndan akıl almaz hareket: İtfaiyeyi bakın ne için kullandı...

CHP'li Hatay Belediye Başkanı'ndan akıl almaz hareket: İtfaiyeyi bakın ne için kullandı...

Kentsel dönüşüm karşıtı mitingi tepki uyandıran CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın depremin henüz 7. gününde skandal bir harekete imza attığı ortaya çıktı. Kardeşlerinden birini özel kalem müdürü, diğerini de belediyenin fen işlerinde saha şefi yapan Lütfü Savaş, binlerce ekip ve aracın kurtarma seferberliğine girdiği Antakya'da itfaiye ekibini ağır hasarlı binadaki kardeşinin çantasını kurtarmaya gönderdi.

SABAH

21.02.2023, 10:11

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında vatandaşlar, depremde felaketi yaşayan şehirlere yardıma koştu.

Hatay Belediye Başkanı’ndan akıl almaz hareket: İtfaiyeyi bakın ne için kullandı...

Adeta seferberliğin ilan edildiği ve her iki binadan birinin yıkıldığı Hatay'ın Antakya İlçesinde ise tam anlamıyla bir skandala imza atıldı.

Hatay Belediye Başkanı’ndan akıl almaz hareket: İtfaiyeyi bakın ne için kullandı...

Kardeşi Metin Savaş'ı HATSU'ya özel kalem müdürü, diğer kardeşi Mehmet Savaş'ın ise belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü'nde saha şefi olduğu olarak atadığı ortaya çıkmıştı.

Hatay Belediye Başkanı’ndan akıl almaz hareket: İtfaiyeyi bakın ne için kullandı...

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, binlerce ekip ve aracın kurtarma seferberliğine girdiği Antakya'da itfaiye aracını özel bir göreve gönderdi.

Hatay Belediye Başkanı’ndan akıl almaz hareket: İtfaiyeyi bakın ne için kullandı...

İtfaiye ekiplerinin merdivenle binaya girdiğini gören arama-kurtarma gönüllüsü bir vatandaş, canlı kurtarılacağını düşünerek cep telefonuyla kayıt yaptı. Ancak canlı yerine ekiplerin başka bir şey aradığı ortaya çıktı.

Hatay Belediye Başkanı’ndan akıl almaz hareket: İtfaiyeyi bakın ne için kullandı...

KARDEŞİNİN EVİNDEN ÇANTA ALDIRDI

Antakya'daki Akevler Mahallesi'nde büyük hasar alan Levent apartmanına gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Savaş'ın kardeşi Mehmet Savaş'a ait 5'inci kattaki eve girip çanta aldı.

Hatay Belediye Başkanı’ndan akıl almaz hareket: İtfaiyeyi bakın ne için kullandı...

Giriş katı başta olmak üzere bütün daireleri ağır hasar alan Levent apartmanının 5'nci katından alınan çanta, kendilerini sokakta bekleyen kişiye teslim edildi.

Hatay Belediye Başkanı’ndan akıl almaz hareket: İtfaiyeyi bakın ne için kullandı...

"BİZ CAN DERDİNDEYİZ, BUNLAR MAL DERDİNDE"

Yaşananları an be an kaydeden arama-kurtarma gönüllüsü vatandaş, "Antakya Akevler Mahallesi Levent apartmanı no:14. 13.02.2023 Pazartesi bakın her yer yıkık depremden zarar görmüş şekilde. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi araçla itfaiye ekipleri bir binaya çıktı. Üst katta canlı aradıklarını değil de başka bişey aradıklarını düşünüyoruz. Bunlar burada ne arıyor, ne iş yapıyorlar. Burası bir belediye yetkilisinin ailesine ait olduğu söylendi. 5'nci katta iki itfaiye eri arama-kurtarma yapmak yerine bakın bir çanta aldılar. Daha sonra da görevliler yerde bekleyen kişiye bir çanta verdiler. Biz burada kurtarma yaparken bunlar, mal derdine düşüyorlar" dedi.

Hatay Belediye Başkanı’ndan akıl almaz hareket: İtfaiyeyi bakın ne için kullandı...

Eşyayı alan kişinin peşinden giden arama-kurtarma gönüllüsü çantaları alan kişiye de seslendi.

Hatay Belediye Başkanı’ndan akıl almaz hareket: İtfaiyeyi bakın ne için kullandı...

"Ne aldınız sorusuna" "Kimliğini aldık eşyasını aldık. Biz aldık, tanıyoruz" cevabını aldı.

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