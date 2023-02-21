F-16 alımına NATO üyeliği şart koşulamaz

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin F-16 talebi ile ilgili son durumu ele aldıklarına değinen Bakan Çavuşoğlu, "ABD yönetimi talebimize güçlü destek veriyor. Bu konuda kongreye resmi bildirimin bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Bu sürecin süratle tamamlanması her iki tarafın da yararınadır. Kongrenin de engelleyici değil destekleyici rol üstlenmesini bekliyoruz. Talebimizin karşılanması NATO'nun savunma kanadı açısından da son derece önemli" dedi.

'DOĞRU YAKLAŞIM DEĞİL'

BAKAN Çavuşoğlu, "F-16'lar ile ilgili beklentilerimizi açıkça söyledik. Yönetimin iradesi var. Kongrede bazı senatörlerin yazdığı mektuplardan da haberdarız. Biz bir taraftan kongre üzerinde çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Aynı şekilde ABD yönetimi kararlı şekilde duruş sergiler ve kongre üzerinde birlikte çaba sarf edebilirsek bunu aşabileceğimizi düşünüyorum. İki bağımsız konunun yani iki ülkenin NATO üyeliğinin F-16 alımına şart koşulması doğru olmaz, ikisi farklı konu. Dolayısıyla ikisini birbirine şart koşmak doğru bir yaklaşım olmaz. Şartlara bağlanarak bizim F-16 almamız söz konusu olmaz. Bu konuda da ortak bir duruş sergilemek bence kritik öneme haizdir. Biz F-35 programının ortağıydık. Türkiye'ye uygulanan yaptırımlardan dolayı programdan çıkarıldı. Bu tek taraflı bir karardı. Dolayısıyla ödediğimiz 1,4 milyar dolarlık rakamı, Türkiye bu programda olmadığı için ödediğimiz paranın geri ödenmesini beklemek en doğal hakkımız. Bu konuda da müzakereler devam ediyor" dedi.

BLİNKEN: BİDEN YÖNETİMİ TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYOR

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'nin F-16 talebine ilişkin soruya, "Biden yönetimi F-16'ların hem yükseltilmesi hem de yenilenmesi konusunda Türkiye'yi desteklemektedir. Bu NATO müttefiki ve dost müttefik olarak ulusal çıkarlarımız ve ittifakın çıkarları konusunda Türkiye'nin en yüksek standartlarda faaliyet göstermesi çok önemli NATO bünyesinde. Uzun zamandır süre gelen savunma ve güvenlik bağlarımız var. Başkan Biden'ın dediği gibi Türkiye ve NATO'nun ortak harekat kabiliyeti son derece önemli. F-16 konusunda size bir zaman takvimi çizemiyorum. Aktif olarak bu kongrede temaslardayım hükümet olarak, F-16 paketi konusunda, bunun güncelleştirilmesi paketi konusunda. Bu çok önemli bir konu bizim için. NATO'nun ortak harekat kabiliyetinin artırılması açısından. Bu ABD'nin çıkarlarına da uyan bir şey" dedi.