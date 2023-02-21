Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem!

Asrın felaketi olarak nitelenen ve Türkiye'de 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, dün akşam Hatay merkezli iki deprem daha meydana geldi. Defne merkezli 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından Samandağ'da 5.8'lik bir deprem gerçekleşti. 3 dakika arayla meydana gelen depremler birçok ilden şiddetli şekilde hissedildi. Hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulunan AFAD, tsunami uyarısının ise kaldırıldığını duyuruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremlerde 8 ihbarın yapıldığını ve 8 vatandaşımızın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Deprem anında çadırlardaki sobaların devrildiği görüldü. O anları yaşayanlar, "İnsanlar çadırlarından çıktılar ve ağaçların devrilmesinden bile korktular" ifadelerini kullandı. Depremin panik oluşturduğu Hatay'da onlarca ambulans hareket etti. Dörtyol ilçesinde Deprem nedeniyle yaralanan bazı vatandaşlar, ambulanslarla Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.

HASTANEYİ BOŞALTTILAR

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da deprem sırasında Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde büyük panik yaşandı. Durumu iyi olan hastalar, personelin yönlendirmesiyle hastane bahçesine çıkartılırken, yataklı hastalar ise refakatçileri ve hastane çalışanlarının yardımıyla binadan çıkartıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hastalar ise daha sonra ambulanslarla sahra hastanelerine taşındı. Bölgede deniz suyu yükselmesi uyarısı yapan AFAD, saat 21.54'te bu uyarıyı kaldırdı. Yapılan açıklamada, "Uyarı ilk iki saat için yapıldı, şu anda öyle bir risk yok. Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi'nin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır" denildi.

"KONTROLÜMÜZ ALTINDA"

Saat 21.48'de kameraların karşısına geçerek bir basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bu depremin bağımsız bir deprem olduğunu biliyoruz. 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından şu anda 20 civarında artçı yaşandı" ifadelerini kullandı. "Panik yapılacak bir konu yok, durum kontrolümüz altında" diye Oktay sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlardan gerek eşya almak için gerek herhangi bir şey kontrol etmek için hasarlı binalarına girmemelerini özellikle rica ediyoruz. Lütfen girmeyin. Kendi sağlığınızı düşünün, yakınlarınızı, milletimizi düşünün. Mala gelenin hepsi gelir ama cana gelmesin." İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ilerleyen saatlerde yaptığı açıklamada 3 binanın enkazında arama kurtarma çalışması yapıldığını açıkladı.

Bakan Soylu, 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 213 yaralının ise hastanelere sevk edildiğini açıkladı.

"TETİKLENEN BİR DEPREM, ARTÇI DEĞİL"

JEOLOG Okan Tüysüz, "Bu tetiklenen bir deprem. Artçı bir deprem değil. Antakya'nın içerisinden Akdeniz'e bir fay var. Avrupa Sismoloji Ajansı bunu 6.6 olarak veriyor. Kırılan fayın stres biriktiren yeriydi. Göksun-Savrun Fayı yine deprem oluşturabilecek bir bölge. Bingöl-Palu bölgesi de stres biriken ve tetikleme olacak bölgeler. Bu bölgelerde dikkatli olmak gerekiyor. 6.4 yüzeye çıkan ve yüzey kırığı yaratan bir faydır. Antakya-Samandağ arasında bu büyüklükte bir tane daha olabilir" dedi.