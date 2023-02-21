Prof. Dr. Sözbilir’den açıklama: Bilim ile terör örgütü aynı yerde olmaz, olamaz!

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, gazetemizde dün kendi açıklamaları üzerinden yayınlanan "İzmir'de deprem gerçeğine hazır mıyız?" paneli ile ilgili "İzmir'e ihanet ediliyor" başlıklı haber konusunda açıklama yaptı. Prof. Dr. Sözbilir, İZ-AFED Derneği tarafından internet üzerinden düzenlenen söyleşide kullandığı "bilimdeki terör örgütünün yapılanması" şeklindeki ifadesinin yanlış anlaşıldığını vurguladı. Prof. Dr. Sözbilir, "Bu haberde geçen 'bilimdeki terör örgütünün yapılanması' ifadesine açıklama ve düzeltme getirmek istiyorum. Ben sadece topluma deprem ve afet yönetimi konusunda yol gösterecek, bilgi verecek insanların konusunda uzman olması gerektiğini, aksi takdirde bu tür toplantılarda konu dışı insanların sunum yapmasının ciddi bir bilgi kirliliğine neden olacağını belirtmek istedim. Bilim ile terör örgütü aynı yerde olmaz, olamaz. Bu ifademin bu şekilde anlaşılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

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