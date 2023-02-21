Uzmanlardan İzmir- Aydın uyarısı

İZMİR'DE 7'DEN ENDİŞELİYİZ

DEPREM Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir fay hattının 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem üretebileceğini açıkladı.

Görür, 2020'de yaşanan, Bayraklı ilçesinde yıkım ve can kaybına sebep olan depremin İzmir depremi olmadığına dikkat çekerek, "Sisam adasındaki deprem İzmir'i yıktı. İzmir yarımadası çok sayıda deprem fayıyla kesilmiş. Hem büyük hem de kuzeygüney var. Bu yüzden endişeliyiz" dedi.

KARŞIYAKA'DAN DİRİ FAY GEÇMEZ

DOKUZ Eylül Üniversitesi Daum Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Karşıyaka, Bostanlı ve Mavişehir'den diri fay geçmediğini söyledi. Sözbilir, Bayraklı'daki Şehir Hastanesi'nin diri faylar arasında inşa edildiği iddiasıyla ilgili de,"Bayraklı'daki Şehir Hastanesi diri faylar üzerinde kurulmamıştır. Tam tersine İzmir'in en sağlam kayaları üzerindedir" diye konuştu

AYDIN'DAKİ BİNALAR ALÜVYON ÜZERİNDE

DEPREM uzmanı Jeolog Profesör Celal Şengör, Aydın'daki binaların alüvyonun üstünde oturduğunu belirterek yapılan binaların zeminin incelenmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Şengör, "Aydın kocaman bir fayın üzerinde oturuyor. Aydın'da en son 1899 yılında 9, 1955 yılında 6.8 şiddetinde depremler yaşanmış. Menderes Graben'in bir parçası olan Nazilli-Denizli arası, en tehlikeli yer konumunda bulunuyor. Bölgede önümüzdeki süreçte 6-7 şiddetinde bir deprem bekliyoruz" dedi.

FATİH ŞENDİL- KAZIM YÖRÜKCE