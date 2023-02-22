Hatay’dan kaçış

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra önceki gün bu kez Hatay merkezli iki deprem meydana geldi. Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti. AFAD, 5,8'lik depremle birlikte bölgede 90 artçı sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

EŞYALARINI ALMAK İSTEDİLER

Hatay merkezli depremde şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybederken, 18'i ağır 294 kişinin de yaralandığı belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır yaralı 18 kişinin hava ve kara yoluyla Adana ve Dörtyol'a nakillerinin yapıldığını aktardı. Gazi Mahallesi Şehit Murat Nuraydın Caddesi'nde bir apartman yıkıldı. Hasar gören binadan eşyalarını almaya çalışan 3 kişinin enkaz altında can verdiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bölgede bulunan vatandaşlardan hasarlı binalardan uzak durmalarını istedi.

"HİÇBİR ŞEYİMİZ KALMADI"

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük deprem sonrası Hatay yerle bir olmuştu. Çok sayıda insan enkaz altında kalarak hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş da yaralanmıştı. Son yaşanan depremin de etkisiyle evleri hasar gören veya yıkılan Hataylılar, şehirlerarası otobüs terminaline akın ederek kurtarabildikleri eşyaları ile yerle bir olan şehri birer birer terk ediyor. Peş peşe depremler sonrasında hasarlı olan binalar da tamamen yıkılırken depremzedeler hiç bir eşyalarını kurtaramadı. 40 yıldır Hatay'da yaşadığını belirten Ümit Özalp, "Doğma büyüme Antakyalıyım. Hiç bir şeyimiz kalmadı. Evimiz, yurdumuz, çocuğumuz. İşimizden olduk. Şuan ki durumumuz içler acısı. Otobüslerle herkes ilini memleketini değiştirmeye çalışıyor" dedi.

AKIN AKIN YOLA ÇIKIYORLAR

Otobüs firmasında çalışan Kenan Çağlar da Hataylıların akın akın şehri terk ettiğini doğruladı. Çağlar, "Genellikle yolcularımız Antalya, Mersin, İstanbul civarına gidiyor. Burada ne ev var ne de yatabileceğimiz bir yer. Herkes mağdur bir durumda. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her saat başı araba çıkıyor. Şu anda yoğunluk var. Bazıları evleri ne durumda diye geri dönüyor. Her araba dolu gidiyor. Günlük en az 2 bin yolcu taşıyoruz" dedi.

Öte yandan, AFAD'tan yapılan açıklamada, son depremden tedirgin olan vatandaşlar için gece boyunca 6 bin çadırın bölgeye gönderildiği ifade edildi. Çadır sevkiyatının, gün boyunca hava ve kara yoluyla devam edeceği de bildirildi.