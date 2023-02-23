Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan "İzmir Yardıma Koşuyor" adlı kampanya çerçevesinde, İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) şubat ayı ortak olağan meclis toplantısı düzenledi.

Toplantıya; İZTO Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'ın İTB Başkanı Işınsu Kestelli'nın yanı sıra Jeolog ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür de katıldı.

'EVLERİNİZİ MUAYENE ETTİRİN'

Prof. Dr. Naci Görür, İzmir'in gerçek bir deprem kenti olduğunu söyledi. İzmir'in canlı faylarla bölündüğünün altını çizen, "İzmir'de yarımada canlı fayla bölünmüş.

Artık fay ve deprem tartışmalarını bırakalım.

İzmir gerçek anlamda deprem kenti.

Bugün olmazsa yarın olacak. Konutları depreme dirençli yapmak lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesi mikro bölgeleme çalışması yaptı. Bu çalışma bir kentin doğasını bütün ayrıntılarıyla bilip kenti o şekilde yönetmektir.

Eğer bilmezseniz çalışma yapılamaz.

İzmir'in zeminini bilmeden kentin çalışması yapılamaz. Mikro bölgeleme çalışmasından sonra yapılacaklar belli. 99'dan sonra binalar doğru yapılmışsa o binalardan hiç korkmayın.

Bütün binalar çöker mantığı yanlış.

Belediyeyi, üniversiteleri zorlayın ve evlerinizi muayene ettirin. Maliyetleri tartışmak ayıp parası olmayana belediye ücretsiz yapsın" ifadelerini kullandı.

ÖZGENER: 43 MİLYON 422 BİN 259 TL

İZTO Başkanı Mahmut Özgener, "İzmir'in tüm kardeş kurum ve kuruluşları olarak depremin olduğu sabah çok hızlı bir organizasyonla bir araya geldik.

Odamız, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri başta olmak üzere 36 kurum koordinasyonunda ve İzmir Valiliği izniyle "İzmir Yardıma Koşuyor" nakdi ve ayni bağış kampanyasını başlattık. Depremden sadece 15 saat sonra başlattığımız "İzmir Yardıma Koşuyor" kampanyamıza üyelerimiz ve vatandaşlarımızın destekleriyle şu ana kadar 43 milyon 422 bin 259 TL bağış topladık" diye konuştu.

YORGANCILAR: BİLİM, VE AHLAK EKSİKLİĞİ

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise Türkiye'de Afet Bakanlığı kurulması gerektiğini ifade ederken, "Bilim, liyakat, vicdan, ahlak, denetim eksikliği bize bunları yaşatmıştır. Çok büyük yangın, sel felaketlerinde, depremlerde de görmekteyiz ki, ülkemizde bir Afet Bakanlığına acilen ihtiyaç vardır. Depremzedelerimizin barınma sorunu yaşadığı ve yaşayacağı en az 1-2 yıl yabancılara ev satışının yasaklanmasının da gerekliliğine inanıyorum" dedi. Yorgancılar, "İzmir'de bulunan fay hatları ve risklerimiz malumlarınız.

İmar Barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için Yapı Kayıt Belgesi alan illerin başında geliyoruz. Bu da durumun vahametini göstermektedir. Artık, acılardan ders alma zamanıdır" dedi.

KESTELLİ: 2020 DEPREMİ UYARIYDI

2020 yılında İzmir'de yaşanan depremi hatırlatan İTB Başkanı Işınsu Kestelli, "Aslında merkez üssü İzmir olmayan ama özellikle Bayraklı'da, uygun olmayan zeminde, gerekli şartlara sahip olmayan binalar nedeniyle 117 can kaybına neden olan o deprem bize bazı şeyleri hatırlatmıştı; 'Deprem değil çürük binalar öldürür' cümlesinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha idrak etmiştik. Binaların altındaki iş yerlerini genişletmek adına kesilen kolonların kaç hayata mal olduğunu yaşayarak görmüştük. Anlamak isteyenler için İzmir depremi bir uyarıydı. Ama 11 ilimizde yıkıma neden olan Kahramanmaraş ve ardından gelen Hatay depremleri, uyarının yeterince dikkate alınmadığını da bizlere gösterdi" ifadelerini kullandı.

MERT ALPDÜNDAR