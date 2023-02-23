Enkazdan çıkan çocuklara Erdoğan çiftinden ziyaret

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta 248'inci saatte enkazdan yaralı kurtarılan Aleyna Ölmez'i (17) tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Kayabaşı Mahallesi'ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte çıkarılan Aleyna Ölmez ile bölgeden getirilen Hülyasu Kısa (16), Zeynep Küçükler (9), Miraç Eren Döner (7), Feyza Nur Yakar (8) ve Ayça Çepni'yi (10) tedavi gördükleri Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde ziyaret etti. Erdoğan, depremzedelerin sağlık durumu hakkında Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli ile Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Kalem'den bilgi aldı. Başkan Erdoğan ve Emine Erdoğan, enkazdan yaralı çıkarılan hastalar ve yakınları ile görüşüp, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erdoğan, yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı. Hastane bahçesinde bulunan çocuklara Cumhurbaşkanlığı görevlileri tarafından hediyeler dağıtıldı.

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