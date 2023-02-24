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Haberler Gündem Depremde vefat sayısı 44 bin 218'e yükseldi

Depremde vefat sayısı 44 bin 218'e yükseldi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Depremler sonrasında vefat eden insan sayısında artış yaşandı. Can kaybı 44 bin 218'e yükseldi.

24.02.2023, 22:20 Güncelleme Tarihi: 24.02.2023, 22:42

Depremde vefat sayısı 44 bin 218’e yükseldi
AFAD deprem nedeniyle ölenlerin sayısının yükseldiğini açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 44 bin 218 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." ifadeleri yer aldı.

528 bin 146 depremzedenin ise bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

9 BİN 136 ARTÇI MEYDANA GELDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 9.136 artçı deprem meydana gelmiştir.

CAN KAYBI 44 BİN 218 OLDU
Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 44.218 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'dan toplam 528.146 vatandaşımız tahliye edilmiştir.

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