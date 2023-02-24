Depremde vefat sayısı 44 bin 218’e yükseldi

528 bin 146 depremzedenin ise bölgeden tahliye edildiği bildirildi.
9 BİN 136 ARTÇI MEYDANA GELDİ
AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 9.136 artçı deprem meydana gelmiştir.
CAN KAYBI 44 BİN 218 OLDU
Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 44.218 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'dan toplam 528.146 vatandaşımız tahliye edilmiştir.