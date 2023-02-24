Depremde vefat sayısı 44 bin 218’e yükseldi

AFAD deprem nedeniyle ölenlerin sayısının yükseldiğini açıkladı. AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 44 bin 218 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir." ifadeleri yer aldı.528 bin 146 depremzedenin ise bölgeden tahliye edildiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından 9.136 artçı deprem meydana gelmiştir.

CAN KAYBI 44 BİN 218 OLDU

Alınan son bilgilere göre Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde toplam 44.218 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ'dan toplam 528.146 vatandaşımız tahliye edilmiştir.