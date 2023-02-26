10 ili yıkan asrın felaketinde HAARP saldırısı şüphesi

10 ilimizi yıkan, 15 milyon insanımızın kaderi ile oynayan, 85 milyonluk Türkiyemizi acılara gark eden Kahramanmaraş merkezli depremlerin sorumlusu HAARP mı? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte deprem bölgesini ziyaret eden MHP lideri Devlet Bahçeli, burada dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Bahçeli, büyük yıkıma neden deprem için 'Bu büyük felaket mucizelerle anlam kılınmış, içinde sır olan bir olay gibi geliyor bana" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu sözlerindeki 'sır' ifadesinin arka planı büyük merak uyandırırken, depremin bir HAARP saldırısı (Derin ABD) olduğu yolunda iddialar tartışılmaya başlandı. Evet. Kahramanmaraş'ta arka arkaya meydana gelen depremler, adedi, hiddeti, şiddeti, büyüklüğü, etki alanı, emsalinin olmaması ve bilim adamları arasında da şaşkınlığa yol açan asrın felaketi gibi hususlar dikkate alındığında Derin ABD'nin sır özellikli HAARP saldırısı yoğunlaşılmasına neden oldu.

RANSIZ AFP GÜNDEME GETİRDİ

Türkiye'de gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin 3'üncü gününde özellikle ABD tarafından geliştirilen HAARP projesi yeniden gündeme oturmuştu. Dünyanın önemli haber ajanslarından biri olan Fransız AFP, ABD'li uzmanlara "Türkiye Depreminı HAARP mi tetikledi?" diye sormuştu. Cornell Üniversitesi'nde yer ve atmosfer bilimleri profesörü olan David Hysell, HAARP'ın diğer herhangi bir elektrik veya radyo istasyonundan daha tehlikeli olmadığını vurgulasa da ortaya atılan iddialar projenin sadece depremleri tetiklemesiyle sınırlı değil. Birçok kişi bu teknolojinin fırtınalar ve sıcak hava dalgası oluşturmak için kullanıldığını da öne sürüyor.

HAARP PROJESİ NEDİR?

HAARP, Türkçe "Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program"ı anlamına gelir. ABD'nin Alaska eyaletinde sürdürülen bilimsel bir projedir. Radyo elektronik vericisi kısa adıyla "HAARP" araştırma istasyonu, Alaska'da devreye sokuldu. ABD'nin SIR istasyonu 3.5 megavat gücünde ve 10 MgHz boyundaki dalgaları iyonesfere gönderiyor. Belirli bir alan üzerinde güneşten bin misli daha kuvvetli enerji gönderebilme özelliği taşıyor. Bu yapay ışınlar yeryüzünden 600 km. yüksekte yansıtılarak dünyanın herhangi bir bölgesine yönlendirilmesi durumunda HAARP, bölgede mikrodalga fırın etkisi yaratıyor. Projenin kurulu olduğu Alaska'da iddialara göre 180 adet dev anten bulunmaktadır. Bu antenler ile üretilen manyetik dalgalar, "gelebilecek füzeleri havadayken imha etme, toprağın altında incelemeler yapma, denizaltı gemileriyle haberleşmeyi kolaylaştırma ve atmosferin durumuna müdahale etme" gibi işlevler yapmaktadır. HAARP'ın kurulu olduğu bölgeye herhangi bir uçağın yaklaşması yasak. Elektromanyetik dalgalar üzerine çalışmalar yapılan bölge uçaklar için yüksek derecede tehlikeli ilan edilmiştir. Bu yöndeki iddiaların gerçekliğine kesin surette 'doğrudur' diyebilmek için SIR özelliğinin azalması gerekiyor. Ancak içinde yaşadığımız 21'inci yüzyılda HAARP saldırısının olup olmadığını kesin surette söylemek zor olsa da, savaşların artık en yeni ve en akıl almaz yöntemlerle yürütülmekte olduğu da bir gerçek.

SONUÇ

21'İNCİ yüzyılın savaş araçlarının maalesef teknolojik ve tıbbi laboratuvarlarda üretildiği yoğun biçimde tartışılıyor. Robotik savaş araçları, yapay virüsler; güneş ışınlarının teknolojik aletlerle aynı noktaya yansıtılması neticesi çıkarılan orman yangınları; birden fazla şehrin ve hatta bir ülkenin elektrik sisteminin bütünüyle felç edilmesi gibi yeni teknolojik icat ve saldırılar az da olsa sızmaktadır. Hatta öyle ki Kovid salgını sırasında bile HAARP'ın 5G ile virüs içeren radyasyon dalgaları yaydığı iddia edilmişti.

DÜNYADA hiçbir şey gizli kalmaz. Küresel istihbarat örgütlerinin (ABD-CIA, İNGİLTERE-M16, ALMANYABND, FRANSA DGSE, RUSYA-SVR, ÇİN-MSS, İSRAİLMOSSAD) sır dosyaları da elbet bir gün sızacaktır.