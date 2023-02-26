Bakan Akar: Terör yuvalarını yıkmaya devam edeceğiz

Depremlerin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Hatay'da, Mehmetçiğin nöbet, devriye, arama kurtarma ve yaşam destek faaliyetlerini yerinde takip eden Akar, Kilis'e giderek incelemelerine devam etti. Akar, fedakarca çalışan Mehmetçiğin hudut güvenliği ve terörle mücadele faaliyetlerinin de aynı kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

40 BİNDEN FAZLA ASKER

Deprem bölgesinde, 57 tabur ve 100 arama kurtarma timi toplam 40 binden fazla asker, uzman ve teknik personelin görev yaptığını aktaran Akar, teknik personel dahil 2 bin 368 arama kurtarma personelinin 326 kişiyi enkaz altından sağ çıkardığını, 2 bin 457 vatandaşın cenazesine ulaştığını belirtti.

523 TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİ

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelesine artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam edeceğini de ifade eden Akar, "Asil milletimizi, 85 milyon vatandaşımızı 40 yıldan beri başımıza musallat olan bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız. 1 Ocak'tan itibaren 261 terörist etkisiz hale getirildi. Terör yuvalarını, inlerini, barınaklarını teröristlerin başına yıktık, yıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Teröristlerin tek çıkar yolunu "Türk adaletine teslim olmak" olarak açıklayan Akar, "24 Temmuz 2015'te terörle mücadelede yeni dönem başladı. O günden bugüne 37 bin 601 terörist etkisiz hale getirildi" dedi. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'nda önemli başarılar sağlandığını aktaran Bakan Akar, "Teröristlerin 'girilemez' dediği alanları Mehmetçik, teröristlerden büyük ölçüde temizledi. Irak sınırındaki gözetlemesi ve kontrolü zor olan 302 kilometrelik alan, teröristlerden büyük ölçüde temizlenerek kontrol altına alındı, güvenlik ileriden sağlanır hale geldi. Pençe Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 523 terörist etkisiz hale getirildi. Teslim olmalar, çözülmeler artarak devam ediyor" diye konuştu.