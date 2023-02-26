Başkan Erdoğan, Aliyev ve Tatar’ı ağırladı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Türkiye'deki depremler nedeniyle destek ziyaretinde bulunan Aliyev ile Başkan Erdoğan'ın görüşmesi yaklaşık 3 saat sürdü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki kardeşlik vurgusu bir kez daha karşılıklı olarak dile getirildi. Erdoğan bu görüşmenin ardından, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel'i ağırladı.

YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

TÜRKİYE'DEKİ depremlerin ardından gerçekleştirilen taziye ve destek ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti. Dış politikada yoğun bir diplomasi trafiği yürüten Başkan Erdoğan, önceki gün de, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Lideri Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla görüşmüştü. Başkan Erdoğan, liderlere deprem dolayısıyla gösterdikleri dayanışma için teşekkür etmiş, Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını belirtmişti