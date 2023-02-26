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Haberler Gündem Depremde can kaybı artıyor! Ölü sayısı 44 bin 374'e yükseldi

Depremde can kaybı artıyor! Ölü sayısı 44 bin 374'e yükseldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 44 bin 374 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

26.02.2023, 18:30 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023, 18:57

Depremde can kaybı artıyor! Ölü sayısı 44 bin 374’e yükseldi

AFAD Başkanı Yunus Sezer, deprem nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşların sayısını açıkladı. "Şu ana kadar 10 bine yakın artçı sarsıntı gerçekleşmiş durumda. 21 bine yakın binada arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Bu süreçte 44 bin 374 insanımızı kaybetmiş durumdayız. Şu anda 8 bin 182 arama kurtarma personeli çalışmalara eşlik etmektedir." dedi.

10 BİN LİRALIK ÖDEMELER HESAPLARDA
Şu anda 287 tane çadır kent kurmuş durumdayız. 10 binin üzerinde konteyner kurulumu ise bölgede devam ediyor. Nakdi yardımlar konusunda 918 bin vatandaşımıza 10 bin liralık ödemeler yapıldı.

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