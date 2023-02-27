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Son dakika! AK Parti'den seçim açıklaması: Ertelenmesi söz konusu değil

Son dakika haberi... AK Parti'den seçimlere ilişkin açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: Seçimin ertelenmesi söz konusu değil.

27.02.2023, 15:00 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023, 15:23

Son dakika! AK Parti’den seçim açıklaması: Ertelenmesi söz konusu değil

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada; "Seçimin ertelenmesi söz konusu değil." dedi. Elitaş açıklamasının devamında EYT konusu ile ilgili olarak, "TBMM 6 Şubat'tan itibaren 21 günlük bir ara verdi. Bölge milletvekillerimiz ve tüm Milletvekillerimiz deprem bölgesinde bulunmak istediler. Onun için TBMM çalışmalarına 28 Şubat'a kadar ara verildi. Yarın TBMM Genel Kurulu çalışmalarına başlıyor.

İlk gündem maddemiz EYT... Tüm partilerimiz destek verirse EYT ile ilgili 4 maddelik yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlar Çarşamba günü de nihayete erdiririz diye düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

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