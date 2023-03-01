AK Parti Grup Toplantısı öncesi, depremde hayatını kaybeden milletvekili Yakup Taş unutulmadı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş ve 27 akrabası hayatını kaybetmişti. Bugün AK Parti Grup Toplantısı öncesi çekilen bir görüntüde, depremde yaşamını yitiren milletvekili Yakup Taş'ın unutulmadığı görüldü.

KOLTUĞUNDA FOTOĞRAFI YER ALDI

AK Parti Grup Toplantısı'nda, Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın oturduğu koltukta fotoğrafı yer aldı.





"ARKADAŞLARIMIZDAN DA BU DEPREMDE VEFAT EDENLER OLDU"

Başkan Erdoğan ise AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Depremde hayatını yitiren, yakınlarını kaybeden, yaralanan her bir insanımızın kalbimizde ayrı bir yeri var. Arkadaşlarımızdan da bu depremde vefat edenler oldu.

Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş, eşi, torunları, kardeşi, yeğenleri ve onların ailelerinden oluşan 23 yakınıyla birlikte yıkılan binanın altında hayatını kaybettiler. Allah rahmet etsin." ifadelerini kullandı.

DANIŞMANININ NİŞANI İÇİN ADIYAMAN'A GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Öte yandan AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın, aynı zamanda akrabası olan danışmanı Ahmet Dede Demir'in nişanı için Adıyaman'a geldiği öğrenilmişti.