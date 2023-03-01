  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Bakan Dönmez Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu

Bakan Dönmez Akkuyu NGS'de incelemelerde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) incelemelerde bulundu.

AA

01.03.2023, 15:48

Bakan Dönmez Akkuyu NGS’de incelemelerde bulundu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat tarihli depremler sonrası bölgede çalışmalarda bulunan Dönmez, son durumu incelemek ve yetkililerle görüşmek için Akkuyu NGS'yi ziyaret etti.

Tamamlandığında Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu NGS'de ilk olarak havadan incelemelerde bulunan Dönmez, Türkiye'ye gelen Rosatom Başkanı Aleksey Likhachev ile hem ikili hem de heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Akkuyu NGS inşaatındaki son durum ve ilk reaktörün devreye alınmasıyla ilgili sürecin görüşüldüğü toplantıda, santralin yapılan teknik incelemeler neticesinde depremden etkilenmediği bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA