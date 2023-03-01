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Haberler Gündem Hasar tespitlerinde yüzde 84’e ulaşıldı

Hasar tespitlerinde yüzde 84’e ulaşıldı

Deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmaları mimar ve mühendisler tarafından yapılıyor.

1.3.2023

Hasar tespitlerinde yüzde 84’e ulaşıldı
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, bugüne kadar afet bölgesi ilan edilen 11 il ve afet bölgesi ilan edilmeyen ama talep gelen 6 ilde de hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
ÇALIŞMALARIN hızla devam ettiğini vurgulayan Aslan, "11 ilde toplamda 1 milyon 430 bin 363 bina incelendi. Bunların bağımsız bölüm olarak karşılığı ise 4 milyon 874 bin 588. Bunun içerisinde ticaret, konut, bina bazlı hepsi bulunuyor" dedi. Aslan, hasar tespitinde yüzde 84 seviyesine ulaşıldığını aktardı.
BÖLGEDE 420 bin bağımsız bölüme karşılık 144 bin 595 binanın ağır hasarlı olduğunu belirten Aslan, "Bunlarla ilgili itiraz süreçleri devam ediyor. Ama genel sayımız bu. Orta hasarlı 34 bin 747 bina tespit ettik. Biten illerimiz var, bir tık geride olan illerimiz var" dedi.
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