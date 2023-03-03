Başkan Erdoğan’dan Türkiye - BAE Ticaret Anlaşması İmza Töreni’nde önemli açıklamalar

aşkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Sağlam temellere sahip iktisadi bir köprü inşa edeceğiz. Ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımızı biliyorum. Başta ticaret bakanlarımız olmak üzere anlaşmamızda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"DEPREMLER ÇOK BÜYÜK YIKIMA YOL AÇTI"

"6 Şubat sabahı yaşadığımız iki büyük depremle eşi benzeri görülmemiş alanda ve şiddette sarsıldık. 11 ilimizde 500 km çapında alanda etkili olan depremler çok büyük bir yıkıma yol açtı.

Adeta bir çeşit deprem fırtınasına tutulmuş durumdayız. Yer bilimciler içinden geçtiğimiz sürecin normal olmadığı konusunda hemfikirler.

İnşallah bir yıl içinde deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlayacağız.

"BU ZOR GÜNDE UZATILAN YARDIM ELİNİ UNUTMAYACAĞIZ"

Bu süreçte en büyük destekçilerimiz BAE gibi dostlarımız ve kardeşlerimizdir. İlk günden itibaren Türkiye'ye gönderdiğiniz arama kurtarma ekipleriniz Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki faaliyetlerimize omuz vermiştir.

Yardımların nakli için tesis ettiğiniz hava ve deniz koridorlarıyla ayni ve nakdi destekleriniz için de şahsım ve milletim adına sizlere müteşekkiriz. Türk milleti bu zor günde uzatılan yardım elini hiçbir zaman unutmayacaktır.

HEDEF: 5 YIL İÇERİSİNDE 25 MİLYAR DOLAR

Bu sene diplomatik ilişkilerimizin 50. yılını idrak ediyoruz. Az önce imzalanan kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması her bakımdan olduğu gibi bu özelliğiyle de tarihi nitelik taşıyor.

Sağlam temellere sahip iktisadi bir köprü inşa edeceğiz. Ticaret hacmimizi 5 yıl içerisinde 25 milyar dolar seviyesine çıkaracağımızı biliyorum. Başta ticaret bakanlarımız olmak üzere anlaşmamızda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum."