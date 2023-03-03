Kazada ölen depremzedeler Eski Futbolcu Gökhan Zan’ın akrabası çıktı

Sağlık ekibi, otomobildeki İnci Güler'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçtaki Başak Güler (21), Ali Can Güler (23), Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan ise ambulanslarla yaralı olarak hastanelere götürüldü. Sağlık durumu kritik olan Ali Can Güler ve Başak Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü T.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.