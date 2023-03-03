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Kazada ölen depremzedeler Eski Futbolcu Gökhan Zan'ın akrabası çıktı

Dün Hatay'dan Alanya'ya giden depremzede ailenin bulunduğu otomobil ile hafif ticari araç çarpışmıştı. Kaza sonucunda ölen 3 kişinin ve 4 yaralının eski futbolcu Gökhan Zan'ın akrabası olduğu ortaya çıktı. Zan, "Kader, onları orada yakaladı" dedi.

DHA

03.03.2023, 16:10 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023, 16:18

Hatay'dan Antalya'nın Alanya ilçesine gelen ailenin bulunduğu otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 depremzede ve yaralanan 4 depremzedenin, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın akrabası olduğu ortaya çıktı.

Kazada ölen depremzedeler Eski Futbolcu Gökhan Zan’ın akrabası çıktı

Kaza, dün D-400 yolu Mahmutlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Emin Zan yönetimindeki otomobil ile T.E.'nin kullandığı hafif ticari araç, kavşak girişinde çarpıştı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen depremzedeler Eski Futbolcu Gökhan Zan’ın akrabası çıktı

Sağlık ekibi, otomobildeki İnci Güler'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Aynı araçtaki Başak Güler (21), Ali Can Güler (23), Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan ise ambulanslarla yaralı olarak hastanelere götürüldü. Sağlık durumu kritik olan Ali Can Güler ve Başak Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü T.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazada ölen depremzedeler Eski Futbolcu Gökhan Zan’ın akrabası çıktı

Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya gelen afetzedeler olduğu belirtildi. Kazada yaralanan depremzedeler Emin Zan, Çınar Zan, Fulya Zan ile Melis Bade Zan'ın, eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın kuzeninin ailesi olduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren İnci Güler, Başak Güler ve Ali Can Güler'in ise Gökhan Zan'ın kuzeninin eşinin akrabaları olduğu öğrenildi.

Kazada ölen depremzedeler Eski Futbolcu Gökhan Zan’ın akrabası çıktı

'KADER ONLARI ORADA YAKALADI'

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) ulaştığı Gökhan Zan, çok üzgün olduğunu söyleyerek, "Kuzenin ailesi, kazada yaralandı ancak kuzenimin eşinin akrabaları vefat etti. Çok üzgünüz. Kader, onları orada yakaladı" dedi.

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