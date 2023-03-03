Sözünde duran lider Erdoğan... Seçim 14 Mayıs’ta

Başkan Recep Tayyıp Erdoğan'ı hem iç siyaset hem de dış siyaset dünyasında özel kılan gerçekler var. Erdoğan'ı siyaseten özel kılan çok sayıda özelliklerin başında kararlı duruşu ve sözünde durması geliyor.

Nitekim Başkan Erdoğan verdiği sözün arkasında durarak 14 Mayıs'ta seçimlerin yapılacağını resme açıkladı.

6 Şubat'ta gerçekleşen ve 15 milyon vatandaşımızı yıkan, 85 milyonluk Türkiyemizin yüreğine ateş düşüren asrın felaketine rağmen demokrasiye inancını gösterdi. Başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve omurgasında kurgulanan Altılı Masa liderleri olmak üzere muhalefetin, 'seçimden kaçacak, yaptırmayacak' şeklindeki azgın çıkışlarını boşa çıkardı.

DİK VE KARARLI DURUŞ

Erdoğan'ı iç ve dış siyaset dünyasında özel kılan nedenleri anlamak için 20 yılda yaptığı stratejik hamlelere bakmak yeterli.

Bunların başında dik ve kararlı duruşu, verdiği sözleri muhakkak ama muhakkak yerine getirmesi geliyor. Hatırlayalım, geçen Rusya Devlet Başkanı Putin, tahıl koridoru açılımında Ukrayna savaşını sona erdirme yolunda yaptığı mekik diplomasisi sürecinde "Erdoğan sözünde duran bir adamdır, özü sözü bir" demişti.

DEPREM KALKANI PLANI

Başkan Erdoğan, kararlı duruşunu sadece 14 Mayıs seçim kararıyla göstermedi. Erdoğan, aziz milletimizin yaralarını sarmaya yönelik 'deprem kalkanı planı' ile stratejik hamlelere başlamışsa burada özel bir şey var demektir. Başkan Erdoğan işlerin sadece ucundan tutan bir tarza sahip değildir. Sorun olarak kabul ettiği konuların üzerine gitmekten çekinmiyor.

Bir meselede topu taca atıp vaziyeti idare etmiyor.

Başkan Erdoğan, asrın felaketi üzerine tek yürek olan milletimizle devletimizi başarı ile yönetiyor. Yaraları sarma konusunda yeniden milli mücadele ruhunu canlandırdı.

Asrın felaketine rağmen söz verdiği gibi emeklilikte yaşa takılan 2.5 milyon vatandaşımıza TBMM'den müjde verdi.

Kangren olmuş eski bir sorunu kökünden halletmeyi başardı.

Bu gerçekleri 'yaparsa Erdoğan yapar' sözü çok iyi ifade ediyor.

Erdoğan'ın çok önemli özelliklerinden biri de reformculuğudur.

Asrın felaketi gibi zor meselelerde de cesur adımlar atabiliyor. 6 Şubat depremini gerçekten milat kabul ederek köklü değişim adımları atıyor.

SÖZDE DEĞİL ÖZDE OLUŞ

Başkan Erdoğan, sorunlarla yüzleşiyor. Nitekim Adıyaman'da 'sözde değil özde' cümlelerle helallik istedi. Depremin vurduğu Adıyaman'a ziyarette bulunan Başkan Erdoğan, "Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk bir kaç gün arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum" dedi. Erdoğan konuşmasının devamında yıkılan kentlerin yeniden ayağa kaldırılması için "milletimizden 1 yıl süre talep ediyoruz" diye konuştu.

Attığı bu adım, siyaseten hem oldukça zor hem de risk içeriyor. Eski Türkiye'de, birçok politikacının sorunlar karşısında topu dolaştırma, bir şeyler yapıyormuş gibi yapıp hiçbir şey yapmama gibi özellikler gösterdiğine çok tanık olduk.

Başkan Erdoğan'ın göze batan bir başka özelliği de projeciliktir.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda bu özelliğini yine gösterdi: Deprem Bilim Kurulu kurmak, deprem kalkanı ile yaraları sarmak, kentsel dönüşüm kararlılığı göstermek... Erdoğan işe dönük bir lider olduğu gibi yönetme becerisine sahip olduğunu da her zaman gösterdi, gösteriyor. Projeler oluşturup, bu projeleri takip edip bitirebilme kapasitesine sahip.

UZUN PROJELER LİSTESİ

Nitekim büyük sel felaketleri, büyük yangınlar, birçok ilde arka arkaya gerçekleşmiş depremlerde yoğun bir tempoda uzun süre çalıştığını gösterdi.

Bunlara bakınca Erdoğan demek, uzun bir projeler listesi görmek demektir. Evet, Başkan Erdoğan'ın iç ve dış siyaset dünyasında başarılı olması rastgele bir durum değildir.

Hiçbir başarı rastgele olmuyor. Erdoğan'ın siyaseten başarılı ve özel kılan özelliklere sahip olduğu bir gerçektir. 20 yılda birçok krizin üstünden geldi. Birçok felaketin altından, aziz milletimizle beraber çıktı.

Yaptıkları yapacakları için teminat özelliğinde.

SONUÇ

Aziz milletimiz ve devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Tarihin en büyük felaketinin yaralarını birlikte sarıyoruz. Aziz milletimiz ve devletimiz birçok felaketin üstesinden gelmeyi başardı. Büyük Türk milleti 100 yıl önce İstiklal Savaşı'nı zaferle bitirdi. Bugün deprem felaketini de birlikte aşacağız. İstikbal savaşından da zaferle çıkacağız.