‘Tarih yazacağız’ diyen Millet İttifakı tarih oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları sonrası Altılı Masa'nın dağılmasıyla ilgili AK Parti'den de açıklamalar peş peşe geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Hiç şaşırmadım kurulduğu andan itibaren süreçlerde 6'lı masa ile ilgili çok şey söylendi. Bir ayağı yok, yamuk duruyor, devrilecek dendi. Belli ki bir sorun yaşanmış" dedi.

"ERDOĞAN'LA YARIŞMAK ZOR"

İyi Parti'nin kendi görüşünde ısrar ettiğini vurgulayan Yazıcı, "Bunun yürümesi mümkün gözükmüyordu. En çok övündükleri konularda çok değişik görüşlerde bir araya gelen partilerin bir araya gelip ortak projeler üretmesi, politikalar belirlemesi hep birlikte masanın iradesiyle aday belirleneceği şeklindeydi. Bunların bir üretim yapacaklarına inanmamıştık. Onu da bugün itibari ile gördük. Yani Sayın Akşener ifadesinde 'tarih yazacağız' dedi ama herhalde hepsi birlikte tarih oluyor gibi geldi bana. Dünya lideri Başkan Erdoğan ile yarışmak kolay bir iş değil" dedi.

AK Parti Grupbaşkanvekili Bülent Turan ise, dağılan masa ile ilgili sert konuştu. "Selamıyla Anadolu'yu ayağa kaldıracağını zanneden Altılı Masa'daki küçük partilerin 2 milletvekili için Kılıçdaroğlu'nun adaylığından başka vizyonlarının/söylemlerinin olamaması" ifadelerini kullandı.

"YÜZLERİNE TÜKÜRMEK LAZIM"

12 kez toplanmalarına karşın ortak aday çıkaramayan ve dağılan altılı masayı eleştiren Turan, "En yakın ortağını, kendi belediye başkanlarını ikna edememiş; milletimizi mi ikna edecek! Erdoğan'ın yanında baş üstünde olmayı bırakıp Kılıçdaroğlu'nun gölgesi olmaları... Allah büyük. O değil de dün tv'de bırakın "Altılı Masa dağıldı" demeyi, "dağılma ihtimali var" diyenlere bile bir dünya laf söyleyen, "öyle bir şey yok" diyen siyaset cahili parti sözcüleri, TV yorumcuları, gazeteciler bu akşam da bir şey yokmuş gibi tv'ye çıkarsa yüzlerine tükürmek lazım!" dedi.