THY'nin "Tek Yürek" isimli 400'üncü uçağı depremzede çocuklar ve aileleri için havalandı

Bir süre önce Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan teslim alınan 329 koltuk kapasiteli A350-900 tipi uçak, THY Teknik AŞ'nin Atatürk Havalimanı'ndaki hangarında özel olarak boyanarak filoya katıldı. "Tek Yürek" adı verilen filodaki 400'üncü uçağın ilk seferi, depremzede çocuklar ve aileleri için organize edildi.

Adıyaman, Hatay (Reyhanlı, Antakya), Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye'den gelerek Sancaktepe'deki Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda misafir edilen 169 depremzede çocuk ile anne ve babaların yer aldığı 106 özel yolcunun bulunduğu uçak, İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

Özel uçuşta İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ve şirketin diğer üst düzey yöneticileri de yer aldı. Yöneticiler, uçuş öncesi THY'nin İstanbul Havalimanı İç Hatlar Gidiş Terminali'ndeki CIP Salonunda ağırlanan çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

İstanbul Havalimanı'nda kalkan TC-LGH kuyruk tescilli uçak, özel yolcuları ile İzmir semalarına kadar uçtuktan sonra İstanbul'a geri gelecek.