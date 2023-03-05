Onlar ne yaparsa yapsınlar biz aynı planla devam ederiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Vahdettin Köşkü'ne giderken yolda, İYİ Parti'nin Altılı Masa'dan ayrılmasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'ARAMIZDA KARAR ALDIK'

Bu konuyla ilgili aralarında bir karar aldıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Dedik ki bu konuyla ilgili ikinci bir gelişmeye kadar biz konuşmayalım. Bunlar eteklerindeki taşları döksünler, eteklerindeki taşları döktükten sonra bir değerlendirmeyi biz Cumhur İttifakı olarak aramızda yaparız. AK Parti olarak da bizler MYK'da, MKYK'da gerekli değerlendirmeleri yaparız ve değerlendirmelerden sonra kararımızı veririz. Yani biz şimdi dökülen taşları toplamak gibi bir derdimiz yok. Çünkü biz bunun böyle olacağını, bundan aylarca önce zaten söylemiştik, hatırlayın. İranlıların o meşhur, 'Oturdular, konuştular ve dağıldılar' sözünü demiştik. Öyle oldu mu şu anda? Oldu." Başkan Erdoğan, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz planımız üzerinden, yol haritamız üzerinden çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

DÜNYA BASINI AKŞENER'İN AÇIKLAMALARINI KONUŞUYOR: ERDOĞAN HAKLI ÇIKTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün yaptığı sert açıklama, Türkiye'de olduğu kadar dünya basınında da kendine geniş yer buldu. Uluslararası ajanslar önceki gün Akşener'in yaptığı açıklamayı 'Son Dakika' olarak okuyucularına servis ederken dün de gazeteler Türkiye muhalefetindeki krizi sayfalarına taşıdı.

Deutsche Welle: ADAYDA ANLAŞAMIYORLAR DEUTSCHE Welle konuya ilişkin haberinde 'Türkiye Mayıs ayında seçime hazırlanıyor, ancak muhalefet ittifakı görevdeki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a meydan okuyacak bir aday üzerinde anlaşamıyor.

İYİ Parti lideri Akşener, Türk seçmenin sandık başına gitmesinden sadece haftalar önce ittifaktan ayrıldı' ifadelerine yer verdi.

Zeit Online: BİRKAÇ HAFTA KALA ÇÖKTÜ ZEİT Online 'Türkiye muhalefeti seçime birkaç hafta kala çöktü' başlığını kullandı.

Tageszeitung: KENDİ KALESİNE GOL ATTI DİE Tageszeitung yerel gazetesi 'Muhalefet kendi kalesine gol attı' başlığını kullandı.

Tagesspiegel: MUHALEFET İNTİHAR ETTİ TAGESSPİEGEL 'Muhalefet intihar etti' başlıklı haberinde "Erdoğan muhalifleri derinden bölünmüş durumda ve herhangi bir aday üzerinde anlaşamıyorlar. Bu da ittifakın dağılması anlamına geliyor" dedi.

Financial Times: CHP İÇİNDE İSYAN ÇAĞRISI FİNANCİAL Times gazetesi Türkiye'deki muhalefetin çatırdağını belirttiği haberinde siyasi danışmanlık şirketi Teneo'dan Wolfango Piccoli'nin görüşlerine yer verdi ve Akşener'in iki belediye başkanından birinin aday olması çağrısının aslında CHP içinde bir 'isyan' çağrısı olduğunu yazdı.

France 24: ADAY KONUSUNDA BÖLÜNDÜLER FRANCE 24, 'Türk muhalefeti Erdoğan karşıtı aday konusunda bölündü' başlıklı haberinde siyasi risk danışmanı Anthony Skinner'in ifadelerine yer verdi ve "Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu reddetmesi, siyasi muhalefetin seçim umutlarına ciddi bir darbe vuruyor. Meral Akşener seçimi Erdoğan'a hediye etti" ifadelerini kullandı.

Protothema: ERDOĞAN'A SEÇİM HEDİYESİ YUNAN gazetesi Protothema, "6'lı masanın dağılması Erdoğan'a bir seçim hediyesi" başlığını kullandı.

Ethnos: KILIÇDAROĞLU'NA KARŞI ÇIKTI ETHNOS gazetesi Türk siyasetinde hızlı gelişmelerin yaşandığını belirttiği haberinde Akşener'in muhalefet bloğundan çekildiğini ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığını yazdı. Muhalefetin dağıldığını ve önümüzdeki birkaç günün Türkiye seçimlerini belirleyeceğini yazan gazete Başkan Erdoğan'ın "eninde sonunda dağılacaklar" sözü ile haklı çıktığını yazdı.