Arap ülkeleri Türkiye’yi yalnız bırakmadı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Türkiye'ye elini uzatan Arap ülkeleri, ayni ve nakdi yardımlarla afetzedelere destek oldu. İlk günden itibaren arama kurtarma ekiplerini gönderen bölge ülkeleri, depremzedeler için her türlü yardım için çeşitli kampanyalar düzenledi. Arap ülkeleri, ayni ve nakdi yardımların yanı sıra başlattıkları kampanyalar ve insani yardım operasyonlarıyla depremden etkilenenlere destek verdi.

KATAR KONTEYNER EV GÖNDERDİ

Katar, ilk günden bu yana Türkiye'ye 50 kargo uçağıyla yardım gönderdi. 70 milyon dolar tutarında yardım deprem bölgesine ulaştırıldı. Başlatılan kampanyada 7,5 milyon dolar değerinde bağış yapıldı. 10 bin konteyner ev Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenen bölgelere ulaştırılıyor.

BAE'DEN 42 YARDIM UÇAĞI GELDİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın verdiği talimatla, Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek için "Yiğit Süvari 2" operasyonu başlatıldı. Bugüne kadar Türkiye'ye gıda, tıbbi malzeme ve çadırlardan oluşan 42 yardım uçağı gönderildi. BAE tarafından bölgeye 134 kişilik 3 arama kurtarma ekibi de sevk edildi. BAE halkının yoğun ilgi gösterdiği yardım kampanyasında 4,2 milyon dolar toplandı.

129 BİN KUVEYTLİDEN DESTEK

Kuveyt, depremin ardından Türkiye'ye destek için sağlık görevlileri dahil 46 kişilik bir ekip gönderdi. Türkiye'ye bugüne dek çadır, battaniye ve tıbbi malzemeler içeren 13 uçakla yardım malzemesi ulaştırıldı. Ülkede canlı yayımlanan bağış programında 67 milyon doların üzerinde yardım toplandı.

SUUDİLERDEN 126,4 MİLYON DOLAR

Suudi Arabistan, depremin ardından Türkiye'ye 95 arama kurtarma ve 55 sağlık personelinden oluşan 150 kişilik ekip gönderdi. Başlatılan yardım kampanyasında 126,4 milyon doları geçen bağış toplandı.

MISIR ACİL İHTİYAÇLARI ULAŞTIRDI

Mısır, bugüne kadar 1200 tonun üzerinde yardım malzemesi gönderdi. Mısır'dan toplam 4 askeri uçak ve 2 gemiyle ilaç, tıbbi malzeme, çadır, battaniye, ısıtıcı, kıyafet, mobil tuvalet ve hijyen malzemesi gibi depremzedelerin acil ihtiyaç duyduğu yardımlar, bölgeye ulaştırıldı.

IRAK 126 YARDIM TIR'I YOLLADI

Irak, Türkiye'ye 26 uçakla 136,5 ton yardım malzemesi gönderdi. Irak Sivil Savunma Müdürlüğü de Türkiye'ye 35 kişilik arama kurtarma ekibi yolladı. Ayrıca 70 iş makinesi ve 126 yardım TIR'ı gönderildi.

CEZAYİR HEP YANIMIZDAYDI

Depremin ardından Cezayir'den Türkiye'ye 86 kişilik arama kurtarma ekibi gönderildi. Cezayir, ayrıca Türkiye'ye 30 milyon dolarlık destekte bulunacağını duyurdu.

FİLİSTİN KENDİ ACISINI UNUTTU

Filistin, işgal ve kısıtlı imkanlarına rağmen afet bölgesine arama kurtarma ekipleri gönderdi. "Acılarını Dindirin" sloganıyla düzenlenen kampanyada, 1 milyon dolar ve hükümet tarafından başlatılan kampanyada 2,2 milyon dolar yardım toplandı.

ÜRDÜN HAVA KÖPRÜSÜ KURDU

Ürdün depremlerden etkilenen bölgelere ilk etapta 14 yardım uçağı, 42 kamyon, 10 ambulans gönderdi. Türkiye'ye 10 bin çadırın taşınması için hava köprüsü faaliyete geçirildi. Ürdün'deki Türk kurumları 33,6 ton insani yardım topladı.

10 TIR DOLUSU GIDA YEMEN'DEN

Yemen'in Ankara Büyükelçiliği'nin işbirliğiyle düzenlenen kampanya çerçevesinde, 17 milyon lira bağış toplandı. Bu bağışlarla hazırlanan 10 TIR dolusu gıda, ilaç ve barınma malzemesi, deprem bölgesindeki illere gönderildi.

BAHREYN'DEN DAYANIŞMA GÜNÜ

Bahreyn, Hatay'a 35 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdi. Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için "Dayanışma Günü" temasıyla düzenlenen kampanyada 3,7 milyon dolar bağış toplandı.