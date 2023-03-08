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Haberler Gündem Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Detaylar belli oldu

Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Detaylar belli oldu

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilde depremzede vatandaşların nasıl oy kullanacağına dair detaylar netleşti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, afetzede vatandaşların adres değişiklik işlemlerini nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-devlet ve nüfusmatikler aracılığıyla yapabileceğini belirtildi.

AA

08.03.2023, 11:08

Depremzedeler nasıl oy kullanacak? Detaylar belli oldu

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, afetzedelerin mağduriyetinin azaltılması ve kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için 6 Şubat öncesi yerleşim yeri adresi depremden etkilenen şehirlerdeki vatandaşların diğer illere yerleşim yeri adres değişikliği işlemlerini, nüfus müdürlüklerinin yanı sıra e-devlet ve nüfusmatikler üzerinden gerçekleştirebilmesine imkan sağlandı.

Ayrıca Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi'nin 7'nci maddesinin 4'üncü fıkrasına istinaden, doğal afet sonucu yerleşim yerlerinin kullanılamayacak hale gelmesinden dolayı afetzedelerin yerleşmeleri için gösterilen karavan, çadır, prefabrik evler, yurt, huzurevi gibi yerlere de nüfus müdürlükleri, e-devlet ve nüfusmatikler üzerinden yerleşim yeri adres beyanı yapılabilecek.

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