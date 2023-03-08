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Haberler Gündem Son dakika: ÖSYM, YKS sınav tarihini açıkladı

Son dakika: ÖSYM, YKS sınav tarihini açıkladı

Son dakika haberi...Milyonlarca kişinin merakla beklediği 2023 YKS sınav tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

08.03.2023, 11:23 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023, 12:04

Son dakika: ÖSYM, YKS sınav tarihini açıkladı

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 8-23 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar başvurularını, 8 Mart 2023 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2023-YKS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz'a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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