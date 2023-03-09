Yüce gönüllü albay şehadete erdi

Ülkemizde yaşanan deprem felaketinde, nice kahraman vatan evlatlarından biri olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu emekliliğini dondurarak gönüllü olarak bölgeye destek vermeye gitmişti. Kahramanmaraş'ta helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada, pervanenin çarpması sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun (50) naaşı Kahramanmaraş Havalimanı'na getirildi.

'KAHRAMAN ARKADAŞIMIZ'

Türk bayrağına sarılı naaş tören mangasının omuzlarında aprondaki katafalka konuldu. Saygı duruşunun ardından Adalıoğlu'nun özgeçmişi okundu. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Habibe Öçal, Celalettin Güvenç ve Mahir Ünal, Kahramanmaraş Başsavcısı Sedat Çelik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, askeri ve mülki erkan katıldı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Adalıoğlu'nun 28 yıllık meslek hayatında büyük fedakarlıklarla çalıştığını vurgulayarak, "Kahraman arkadaşımız geçtiğimiz ay emekli dilekçesini vererek, mesleğini şerefiyle onuruyla yaptığı bu kutsal görevi tamamlamak üzereyken deprem olayından sonra, asrın felaketini yaşadığımız bugünlerde emekliliğini dondurarak gönüllü olarak burada görev yapmıştır" dedi.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Çetin, deprem sonrası jandarma teşkilatının diğer kurum ve kuruluşlar, asker, polis ve gönüllülerle afetzede vatandaşların yarasını sarmak için vargücüyle çalıştığını çalışmaya da devam edeceğini bildirdi. Evli ve 2 çocuk babası Adalıoğlu'nun naaşı daha sonra Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla Ankara'ya uğurlandı. Şehit albayın cenazesinin memleketi Eskişehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

ŞEHİTLERİMİZİN İZİNDE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ülkenin birlik ve bütünlüğü, vatandaşın canını, malını korumak içi görevlerini yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Şehidimizin ruhu şad olsun, aziz şehitlerimizi şükran ve minnetle anıyoruz, kahraman gazilerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Binlerce şehit de versek vatan için, millet için bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanması için, şehitlerimizin izinde yürümeye devam edeceğiz" dedi.