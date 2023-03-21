Başkan Erdoğan’ın adaylık belgesi YSK’ya teslim edildi

AK Parti ve MHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK'ya başvuruda bulundu.

Başvurunun ardından AK Parti ve MHP heyetleri açıklama yaptı.

MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI FETİ YILDIZ: MHP meclis grubu cumhurbaşkanı seçim kanununun 8. Maddesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçiminde aday olarak göstermiştir. YSK'ya başvurusunu yapmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP ve Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Sadece bir seçim değil Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditlere karşı tarihi bir birlikteliktir. Türk milletini ilelebet yaşatacaktır.

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ İSMET YILMAZ: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine yönelik belgelerimizi teslim ettik. Milletimize hayırlı olsun.

BAŞVURU SAAT 15.00'TE GERÇEKLEŞTİ

Alınan bilgiye göre, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptı.

Başvuru, saat 15.00'te gerçekleşti.

AK Parti ve MHP TBMM grupları, 16 Mart'ta ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YOLU HER DAİM AÇIK OLSUN"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise şu ifadeleri kullandı:

"Milletimize hayırlı olsun... Yüce Allah, Cumhurbaşkanımıza daha nice hizmetler yapmayı nasip etsin. Milletimizin ve ülkemizin geleceği için her türlü bedeli ödemiş olan Cumhurbaşkanımızın yolu her daim açık olsun…Bugün saat 15.00'te Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık belgesini teslim etmek üzere AK Parti Grup Başkanımız Sn İsmet Yılmaz ile Genel Başkan Yardımcımız ve Seçim İşleri Başkanımız Sn Ali İhsan Yavuz YSK'ya gidecekler…





MHP Grup Başkan Vekili Sn Erkan Akçay ile MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sn Feti Yıldız da MHP Grubunun Cumhurbaşkanımızın adaylığıyla ilgili aldıkları kararı teslim edecekler.Cumhurbaşkanımızın adaylığına desteğini açıklayan Cumhur İttifakı üyesi tüm siyasi partilere teşekkür ediyoruz. Milletimizin bütün fertlerine ve tüm siyasi partilerin temelini oluşturan vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."