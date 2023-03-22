Emekli amiral Ertürk’ün skandal tehdidine tepki

DAHA önce Taksim'deki terör saldırısını DEAŞ'ın yaptığını öne sürerek terör PKK'yı aklamaya çalışan ve terör suçundan tutuklu Selahattin Demirtaş'ı Türkiye için bir şans olarak gören emekli amiral Türker Ertürk yine tepki çeken ifadeler kullandı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalında Ertürk, herkesin aklını başına devşirmesi gerektiğini söyledi ve tehditler savurdu. "Ama acılı ama acısız bu iktidar değişecek" diyen Ertürk'e sosyal medyadan tepki yağdı.

'TÜRK ORDUSU İÇİN KARA LEKE'

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, "Böyle bir şey olamaz halkın iradesine saygı duymak zorundasınız. Bizi susturamayacaklar. Türk ordusu için adeta kara lekedir diye ben addediyorum. İnşallah 14 Mayıs'ta akla kara belli olacaktır. AK iktidar yine iş başına gelecektir" yorumunu yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı ise "Birileri konuşur, birileri iş yapar. İş yapanların kim olduğunu millet çok iyi biliyor. Tabii boş konuşanları da biliyor" yorumunda bulundu