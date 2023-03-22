  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Komandolar bahar operasyonunda

Komandolar bahar operasyonunda

22.3.2023

Komandolar bahar operasyonunda
KOMANDOLARIN, Kars'ın Kağızman ilçesindeki Çemçe-Madur bölgesinde bahar operasyonlarını sürdürdüğü bildirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı komandolar, ilkbaharın gelmesiyle Çemçe-Madur bölgesindeki operasyonlara hız verdi.
ÇOK sayıda komando, teröristlerin kullanabileceği mağara, sığınak ile geçiş güzergahlarında arama ve tarama faaliyeti yürütüyor. Terörle mücadelesini azim ve kararlılıkla hız kesmeden sürdüren jandarma, halkın huzur ve güveni, asayişin temini için yetkiler çerçevesinde 7/24 esasına göre çalışmaya kararlılıkla devam ediyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA