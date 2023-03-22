YSK son durumu açıkladı

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusunda bulunan 18 isimden 3'ünün başvurusunun reddedildiğini, 9 kişinin başvurularında eksik belge tespit edildiğini duyurdu. Buna göre Murat Hakan Uzan ve Cem Cengiz Uzan'ın başvuruları, vekaleten başvuruda bulundukları, Hürrem Ayaz'ın ise posta yoluyla başvuru yaptığı gerekçesiyle reddedildi. 9 kişinin adaylık başvurusunda ise eksik belge tespit edildi. Başvurusunda eksik belge tespit edilen isimler; İrfan Uzun, Davut Turan, Fatih Erbakan, Tevfik Ahmet Özal, Duran Güveninir, Erkan Trükten, Handan Yalçıntaş, Levent Akyollu ve Selami Karagöz olarak ilan edildi. Doğu Perinçek, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, Yakup Türkal'in ise adaylık başvuruları eksiksiz bir şekilde kabul edildi.

4 ADAYIN 100 BİN İMZAYA İHTİYACI VAR

YSK'YA cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurularının başlamasının ardından Muharrem İnce, Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek adaylık başvurusunu yaptı. 4 ismin adaylık için 22-27 Mart arasında 100 bin imza toplaması gerekiyor. Anayasa'nın 101. maddesine göre; cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebiliyor. Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi ise 23 Mart saat 17.00'de dolacak.